Роспотребнадзор озвучил два сценария завершения пандемии COVID-19 в России

Пандемия коронавируса в России может завершиться к весне или еще раньше. Такие два сценария озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1». Об этом пишет РИА Новости.

«Это закончится к весне. Если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого», — сказала она.

В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко считает, что после окончания пандемии новый коронавирус может продолжать циркулировать в популяции.

«Вакцинация поможет нам избавиться [от пандемии COVID-19]. Циркуляция вируса, скорее всего, сохранится в определенной степени», — сказал министр.

В России с начала эпидемии было зафиксировано 2 8197429 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки COVID-19 подтвержден у 28 209 пациентов. Больше всего случаев в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.