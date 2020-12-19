Песков объяснил конкуренцией отношение Запада к российской вакцине

Отношение Запада к России и российской вакцине «Спутник V» связано с конкуренцией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия 1». Его слова приводит ТАСС.

По мнению Пескова, Россия и российская вакцина на Западе сейчас не в моде. «Не потому, что она плохая, а потому, что она слишком хорошая становится», — объяснил представитель Кремля, отвечая на вопрос, почему появление российской прививки от коронавируса неоднозначно восприняли в западных странах.

Он добавил, что выпуск институтом Гамалеи вакцины «Спутник V» представлял угрозу с точки зрения конкуренции для крупнейших производителей за рубежом. «Все очень просто: это конкуренция, не всегда добросовестная», — заключил Песков.

Накануне, 18 декабря, президент России Владимир Путин анонсировал появление новых отечественных вакцин от коронавируса. Кроме того, он рассказал о разработке в стране «лайт-вакцины» от COVID-19. По словам главы государства, у препарата будет более короткий период выработки антител, и прививку можно будет «делать сразу десятками миллионов».

В настоящий момент для россиян доступна прививка препаратом «Спутник V». В первую очередь вакцинацию проходят медработники и учителя. Прививка делается в два этапа.