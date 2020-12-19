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Облава ОМОНа на тайно работавший ночью московский бар попала на видео

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ОМОН устроил облаву на московский бар, тайно работавший ночью несмотря на коронавирусные ограничения. Видео произошедшего опубликовано в Telegram-канале «Московские новости», его также перепостил оперштаб Москвы.

На кадрах видно, что сотрудники правоохранительных органов вскрывают дверь с надписью «Мы закрыты», после чего заходят внутрь. В темном помещении оказывается множество людей, у входа стоит диджейский пульт, столы украшены шариками и свечами. От сотрудников бара требуют включить свет и позвать администраторов, после чего запись обрывается.

Telegram-канал утверждает, что ОМОН работал в баре «Квартира». Как пишет «Москва 24», он расположен в Пресненском районе столицы, заведение могут закрыть на 90 суток за нарушение мер профилактики COVID-19. Согласно этим мерам, всем барам и ресторанам запрещено работать после 23:00.

В Москве за сутки с 18 по 19 декабря выявлено 6459 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в столице официально зарегистрировали 728 тысяч 637 случаев.

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