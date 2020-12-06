Журналистку заперли в московской кальянной за репортаж о мерах против COVID-19

Сотрудники кальянной в центре Москвы заперли и побили журналистку телеканала «Россия 1» за репортаж о нарушениях карантинных мер во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, съемочная группа «России 1» делала материал о нарушениях в московских кафе и ресторанах. Сотрудники телеканала в том числе посетили кальянную на Спартаковской площади 16/15, строение 2. Они сообщили, что сотрудники кальянной препятствовали съемкам, также журналистку удерживали в помещении и не выпускали на улицу, ей причинили телесные повреждения.

Других членов съемочной группы не пускали с улицы в заведение, и они не могли помочь коллеге. В какой-то момент один из сотрудников телеканала вызвал полицию, девушке помогли выйти на улицу. Журналистка написала заявление с просьбой привлечь к ответственности работников кальянной за то, что те нарушили меры против коронавируса, а также травмировали ее.

В Москве с 13 ноября среди прочих противовирусных мер действует запрет на работу ресторанов, кафе и клубов в ночное время в течение двух месяцев на фоне пандемии коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин также запретил работу кальянных, несколько подобных заведений опечатали из-за нарушения правил. Предполагается, что ограничения будут действовать до 15 января.

С 30 октября в России вступили в силу поправки к закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» — согласно им, электронные сигареты, вейпы, кальяны приравниваются к табачным изделиям. Это значит, что теперь их нельзя будет курить в общественных местах, как и сигареты, и запрет распространяется на кальянные, оформленные как заведения общественного питания.