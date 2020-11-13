Музеи в Москве приостановят работу

Федеральные музеи и музеи-заповедники в Москве приостанавливают свою работу с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года. Об этом говорится говорится в приказе министра культуры России Ольги Любимовой. Документ опубликован на сайте ведомства.

Учреждения также приостановят проведение досуговых, зрелищных, культурных, просветительских и других мероприятий.

В Москве с 13 ноября вступил в силу запрет на работу ресторанов, кафе и клубов в ночное время в течение двух месяцев на фоне распространения коронавируса. На этот же период распространяется ограничение на очное проведение массовых мероприятий, которые отныне должны проходить в онлайн-формате. Также будет значительно ограничено число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах. Согласно новым нормам, оно не должно превышать показателя в 25 процентов от максимальной вместимости помещения.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин отменил массовые новогодние гуляния из-за коронавируса в Москве. Он отметил, что ограничительные меры, которые будут действовать в Москве до 15 января, необходимы в сложившейся ситуации. Запрет будет введен в том числе и на крупные рождественские мероприятия.

В Москве за последние сутки выявили 5974 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 497 516. За все время в столице вылечились 358 924 пациента, из них 4219 — те, кто выздоровел за прошедшие 24 часа. Умерли с начала пандемии 7643 человека, также известно о 70 скончавшихся за последние сутки.