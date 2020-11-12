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В Госдуме оценили отмену массовых новогодних гуляний в Москве

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Решение мэра Москвы Сергея Собянина отменить массовые мероприятия в Новый год оправдано эпидемиологической обстановкой. Такую оценку дал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин, передает RT в четверг, 12 ноября.

«Уже сейчас наработан опыт, когда у нас по Москве возникают риски роста после таких массовых мероприятий, поэтому не хочется, чтобы в 2021 год мы вошли, бурно отпраздновав этот Новый год, а потом получив сразу же такие последствия», — сказал парламентарий.

Ранее в четверг Собянин заявил, что в Москве отменяются массовые новогодние гуляния. Запрет будет введен в том числе на крупные рождественские мероприятия. Между тем гулять по улицам в праздники не запрещается.

Градоначальник подчеркнул, что было бы неразумно в условиях пандемии проводить рождественские ярмарки и новогодние елки.

За прошедшие сутки в Москве выявили 4477 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 485 545 москвичей.

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