Петербургским барам и кафе пригрозили уголовными делами

Следственный комитет (СК) пригрозил уголовными делами владельцам баров и кафе Санкт-Петербурга, которые решили игнорировать ограничительные меры из-за коронавируса и работают по ночам. Об этом заявил старший помощник руководителя городского управления СК Сергей Капитонов по итогам рейда, организованного после появления «Карты сопротивления», передает ТАСС.

По его словам, по результатам проверок могут быть возбуждены дела по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

При этом первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов отметил, что речь идет максимум о двух процентах заведений. «Эти 1-2 процента несут значимую угрозу все равно, мы и правоохранительные органы будем усиливать проверки», — сказал он.

В Петербурге действует запрет, согласно которому заведения общепита могут принимать гостей только до 23 часов. С 30 декабря по 3 января будет действовать полный запрет их деятельности.

В связи с этим десятки баров и кафе Санкт-Петербурга заявили о намерении игнорировать требования мэрии об ограничении работы общепита в новогодние праздники и присоединились к «Карте сопротивления». Авторы проекта считают, что эти заведения не выживут, если закроются на праздники. Городские власти провели проверки в кафе и барах, по результатам которых нарушения были выявлены только в трех заведениях. На «Карте сопротивления» на момент написания заметки — 100 заведений.