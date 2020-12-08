Отказавшимся соблюдать новогодний локдаун барам и кафе пригрозили проверками

Барам, кафе и ресторанам Санкт-Петербурга, которые отказались соблюдать новогодний локдаун и заявили, что будут работать на праздники, пригрозили серьезными проверками. Об этом заявил вице-губернатор города Евгений Елин, передает «Интерфакс» во вторник, 8 декабря.

«Мы эти организации проверим и посмотрим, насколько без нарушений они работают. Все мы должны работать по одинаковым правилам», — сказал он. Проверять заведения, по словам Елина, будут на предмет таких нарушений, как незаконная торговля, нарушение санитарно-эпидемиологических правил и несоблюдение налогового законодательства.

Кроме того, вице-губернатор Санкт-Петербурга призвал владельцев местных заведений сначала решить проблему с коронавирусом, а уже потом заниматься восстановлением экономики.

Ранее стало известно, что более 40 баров, кафе и ресторанов Санкт-Петербурга собрались работать в новогодние выходные и игнорировать требования мэрии об ограничении работы общепита в праздники. Список заведений указан на сайте «Карта сопротивления». Авторы проекта считают, что эти заведения не выживут, если закроются на праздники.