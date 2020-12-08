Россия
 
Последние новости
Власти Чечни ответили на обвинения в оправдании убийцы учителя во Франции
В Иране задержали причастных к убийству физика-ядерщика
Глава Минздрава описал появление иммунитета к COVID-19 после вакцинации
В Минздраве назвали долю получивших вакцину от коронавируса регионов России
Проблемный завод Tesla в Европе забуксовал из-за змей
Принцу Гарри придется встретить Рождество по традициям Меган Маркл
В Белоруссии арестовали россиянку за участие в акциях протеста
Путин подписал закон о реформе ОМС
Суд вынес приговор совратившему психически больных детей педофилу
Новости партнеров
Прослушать новость

Отказавшимся соблюдать новогодний локдаун барам и кафе пригрозили проверками

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Барам, кафе и ресторанам Санкт-Петербурга, которые отказались соблюдать новогодний локдаун и заявили, что будут работать на праздники, пригрозили серьезными проверками. Об этом заявил вице-губернатор города Евгений Елин, передает «Интерфакс» во вторник, 8 декабря.

«Мы эти организации проверим и посмотрим, насколько без нарушений они работают. Все мы должны работать по одинаковым правилам», — сказал он. Проверять заведения, по словам Елина, будут на предмет таких нарушений, как незаконная торговля, нарушение санитарно-эпидемиологических правил и несоблюдение налогового законодательства.

Кроме того, вице-губернатор Санкт-Петербурга призвал владельцев местных заведений сначала решить проблему с коронавирусом, а уже потом заниматься восстановлением экономики.

Ранее стало известно, что более 40 баров, кафе и ресторанов Санкт-Петербурга собрались работать в новогодние выходные и игнорировать требования мэрии об ограничении работы общепита в праздники. Список заведений указан на сайте «Карта сопротивления». Авторы проекта считают, что эти заведения не выживут, если закроются на праздники.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россияне массово принялись отказываться от поездок в Санкт-Петербург
Шнуров поддержал «барное сопротивление» новогоднему локдауну в Петербурге
Более 100 петербургских баров и кафе отказались соблюдать новогодний локдаун