Россияне массово принялись отказываться от поездок в Санкт-Петербург

Российские туристы массово принялись отказываться от поездок в Санкт-Петербург из-за ограничений, введенных в городе на фоне пандемии коронавируса. Об этом TourDom рассказали представители гостиничного бизнеса.

По словам генерального менеджера Courtyard by Marriott St. Petersburg Center Якова Адамова, в его отеле отменили уже 60 процентов бронирований. Таким образом в новогодние каникулы там будут заполнены лишь 8-10 процентов номеров — в случае, если туристы не продолжат отказываться от брони до самых праздников. На скидки, по словам Адамова, путешественники уже не реагируют.

«Цены на размещение и без того достигли дна. Падать уже некуда, ну только если за бесплатно отдавать», — отметил он.

С мнением Адамова согласилась и владелец Hotel Indigo St. Petersburg Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили. По ее утверждению, в последние несколько дней количество отмен превысило количество новых бронирований. «И это, к сожалению, касается не только новогоднего периода, но и до него, и после», — сказала она.

Туроператоры отметили, что точное количество аннуляций определить пока сложно, но предполагается, что их процент будет достигать 80-90. «Непонятно, что в таких случаях делать с путевками, купленными по кешбэку. Непонятно, что делать, если турист не отказывается от тура, а количество услуг в пакете сокращается», — сказал исполнительный директор компании «Невские сезоны» Кирилл Соколов. Он добавил, что сейчас местные предприниматели прорабатывают варианты альтернативного отдыха для туристов, решивших приехать в город.

2 декабря губернатор Александр Беглов подписал постановление, согласно которому все кафе и рестораны Санкт-Петербурга будут полностью закрыты в первые дни новогодних выходных и перед самим Новым годом. В документе говорится, что с 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью.

Впоследствии вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин попросил россиян отказаться от поездок в город на Новый год во время январских каникул и отметил, что власти пытаются снизить привлекательность города для туристов, напоминая, что нужно заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих.