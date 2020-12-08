Более 100 петербургских баров и кафе отказались соблюдать новогодний локдаун

Более 100 баров и кафе Санкт-Петербурга отказались соблюдать новогодний локдаун и присоединились к «Карте сопротивления». Список заведений, не признающих постановление губернатора, опубликован на одноименном сайте.

На момент написания заметки заведений на карте — 116. «Эти рестораны, бары и кальянные продолжают работать для гостей в штатном режиме. Если они будут соблюдать постановление, то не выживут и все закроются», — поясняют авторы проекта. По словам создателя проекта Александра Коновалова, список заведений будет пополняться.

Ранее инициативу поддержал музыкант Сергей Шнуров. Он вспомнил, как праздновался Новый год в Санкт-Петербурге в конце 1980-х, когда все заведения также были закрыты, и заявил, что не хочет такого повторения праздника.

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов объявил об угрозе полного локдауна в связи с эпидемиологической ситуацией в городе. 2 декабря он подписал постановление о полном закрытии всех кафе и ресторанов Санкт-Петербурга с 30 декабря по 3 января.