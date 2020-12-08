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Власти Петербурга заявили о нарушениях в кафе и барах из «Карты сопротивления»

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Большинство представителей ресторанной отрасли, заведения которых вошли в список противников новогоднего локдауна в Санкт-Петербурге, работали с нарушениями, заявил первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. Его слова передает ТАСС.

«Карту сопротивления» создали более 40 баров и кафе Санкт-Петербурга. Они собрались работать в новогодние выходные и игнорировать требования мэрии об ограничении работы общепита.

По словам Ситова, все эти заведения нарушали санитарные нормы, а половина из них была не раз опечатана Роспотребнадзором. «Большая часть из них отличаются полным нарушением санитарных норм», — сказал он.

Чиновник добавил, что власти собираются проработать меры воздействия на подобные заведения, поскольку они рискуют здоровьем и жизнью людей.

Ранее власти Санкт-Петербурга заявили, что появление карты баров, игнорирующих ограничительные меры, станет подспорьем для проведения проверок.

Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил об угрозе полного локдауна в связи с эпидемиологической ситуацией в городе. 2 декабря он подписал постановление о полном закрытии всех кафе и ресторанов города с 30 декабря по 3 января.

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