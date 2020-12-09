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Появились результаты проверок петербургских баров из «Карты сопротивления»

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Фото: Алексей Романов / «Коммерсантъ»

После проверки петербургских баров из «Карты сопротивления» в трех заведениях выявили нарушения. Такие результаты подтвердили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу, передает ТАСС.

В предприятиях общественного питания выявили нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Все они расположены на территории Центрального района.

Ранее власти Петербурга заявили, что большинство представителей ресторанной отрасли, заведения которых вошли в список противников новогоднего локдауна, работали с нарушениями. «Карту сопротивления» создали более 40 баров и кафе Санкт-Петербурга. Они собрались работать в новогодние выходные и игнорировать требования мэрии об ограничении работы общепита.

Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил об угрозе полного локдауна в связи с эпидемиологической ситуацией в городе. 2 декабря он подписал постановление о полном закрытии всех кафе и ресторанов города с 30 декабря по 3 января.

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