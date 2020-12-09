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Кремль осудил протесты петербургских рестораторов против закрытия

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Александр Земляниченко / AP

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков осудил протесты петербургских рестораторов против закрытия из-за распространения коронавируса. Его цитирует РИА Новости в среду, 9 декабря.

«Это получается сопротивление людям, жизнь которых они собираются подвергнуть опасности. В эпидемиологическом плане Санкт-Петербург находится у красной черты», — сказал он.

По его словам, городские власти делают все возможное, чтобы справиться с ситуацией. Так называемое ресторанное движение сопротивления является проявлением неуважения к гражданам, отметил он.

8 декабря стало известно о намерении более 40 баров и кафе Санкт-Петербурга игнорировать требования мэрии об ограничении работы общепита в новогодние праздники. Список заведений указан на сайте «Карта сопротивления».

Ранее глава города Александр Беглов заявил, что больницы работают на максимальных мощностях и после Нового года может наступить «красная черта». По его словам, это повлечет тотальный локдаун.

2 декабря губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление, согласно которому с 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью.

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