В России выявили 28 776 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 28 776 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии составляет 2 906 503, передает оперативный штаб в своем Telegram-канале во вторник, 22 декабря.

Больше всего заболевших за день зарегистрировано в Москве (7237), Санкт-Петербурге (3760), Московской области (1498). Меньше всего — в Чукотском (6) и Ненецком (2) автономных округах.

За сутки в России полностью выздоровели 24 158 человек. С начала пандемии зафиксировано 2 319 520 выздоровлений.

За последние 24 часа зарегистрирован 561 летальный исход. Всего в стране умерли 51 912 пациентов с коронавирусом.