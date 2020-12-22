В России умер 561 пациент с коронавирусом за сутки

В России за сутки умер 561 пациент с коронавирусом. За время эпидемии в стране скончались 59 912 заразившихся, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции во вторник, 22 декабря.

Также за последние 24 часа диагноз «коронавирус» получили 28 776 человек. Заразившиеся есть во всех регионах страны. Всего с начала пандемии зафиксировано 2 906 503 случая заражения.

Выздоровели за последние сутки 24 158. Число выздоровевших за все время достигло 2 319 520.

Антирекорд по суточной смертности зараженных коронавирусом был достигнут 11 декабря. В тот день зафиксировали 613 смертей.