Врач из «красной зоны» назвал фатальную ошибку при лечении COVID-19

Некоторые пациенты с коронавирусом сами доводят себя до критических состояний, принимая слишком много антибиотиков. Такую фатальную ошибку при лечении COVID-19 назвал индийский врач из «красной зоны» Центральной городской больницы Каспийска в Дагестане Алок Мишра, передает «Комсомольская правда».

Мишра рассказал, что на днях в больнице умерла женщина, которую дети не пускали в больницу, чтобы лечить дома. По словам медика, россиянка провела на таком лечении около 2-3 недель, и ее иммунитет был «буквально выжжен» антибиотиками.

Медик рекомендовал обращаться к участковому при наличии симптомов в течение 2-3 дней. Через неделю можно сделать компьютерную томографию, чтобы отследить признаки пневмонии, указал он. По словам Мишры, внимательное отношение к себе поможет перенести коронавирус легче и без риска для жизни.

Ранее медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохаммед Али рассказал, что ухудшение состояния при коронавирусе протекает в две волны. По его словам, после подтверждения диагноза стоит соблюдать осторожность не менее двух недель — за этот срок может вырасти температура или ухудшиться общее состояние. Медик добавил, что расслабляться нельзя и при бессимптомном течении болезни.