Врач рассказал о двух волнах ухудшения состояния при коронавирусе

Ухудшение состояния при коронавирусе протекает в две волны, во время которых после подтверждения диагноза стоит соблюдать осторожность. Об этом «Ленте.ру» рассказал медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

«Максимально настороже при коронавирусе следует быть не менее 2 недель дней после подтверждения диагноза, так как само заболевание протекает волнообразно, — сказал он. — Первая волна болезни обычно наступает через 3-4 дня, когда растет температура. Вторая волна чаще всего — это 9-10 день, когда может как ухудшиться общее состояние, так и подняться температура, если ранее этого симптома не наблюдалось».

Поэтому, считает Мохамед Али, даже при бессимптомном течении болезни нельзя расслабляться и вести привычный образ жизни.

Ранее Владислав Мохамед Али рассказал, что есть два симптома, которые могут указывать на наступление тяжелой формы коронавируса при подтвержденном диагнозе. По его словам, речь идет о повышении температуры тела и одышке. Другие признаки определяются или лабораторно, или при помощи специальных инструментов.