Врач назвал два главных симптома наступления тяжелой формы COVID-19

На наступление тяжелой формы COVID-19 при подтвержденном диагнозе могут указывать два главных симптома — не спадающая температура и проблемы с дыханием. Об этом «Ленте.ру» рассказал медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

Первый признак ухудшения динамики заболевания — повышенная температура тела, которая в течение нескольких дней превышает 38 градусов. По словам врача, это указывает на начало цитокинового шторма, с которым надо бороться.

«Цитокиновый шторм — это каскад биохимических реакций, в котором задействованы факторы, "отвечающие" за воспалительные процессы в организме. При цитокиновом шторме поражаются в первую очередь легкие, но также страдают и другие органы», — объяснил Мохамед Али.

Второй симптом — одышка. «Появление или усиление одышки также является признаком того, что площадь поражения легких растет», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Все остальные признаки наступления тяжелой формы определяются или лабораторно, или с помощью медицинских инструментов, подчеркнул специалист.

Ранее Мохамед Али рассказал, что кроме сахарного диабета, ожирения и болезней сердца наиболее опасными хроническими болезнями, из-за которых COVID-19 может протекать в тяжелой форме, являются заболевания легких. По его словам, люди с бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких в первую очередь попадают в группу риска.