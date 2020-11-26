Академик назвал условие почти полного снижения риска заразиться COVID-19

Для почти полного снижения риска заражения COVID-19 при контакте и здоровые, и заразившиеся коронавирусом люди должны надеть маски. Такое условие назвал российский иммунолог, академик Алексей Тутельян, передает «Интерфакс».

По словам иммунолога, если в маске будет лишь один болеющий, то вероятность заражения стоящего рядом с учетом социальной дистанции человека составляет 5 процентов. Если в масках будут оба — то 1,5 процента.

Если и здоровый, и болеющий игнорируют маски, то риск заражения коронавирусом вырастает до 70 процентов, подчеркнул иммунолог.

Ранее эксперт по биобезопасности Николай Дурманов рассказал об опасности преднамеренных попыток заразиться коронавирусом ради выработки антител. По его словам, желающим намеренно заразиться коронавирусом придется смириться с неизвестным исходом. Он напомнил о риске возникновения тяжелого течения заболевания. Дурманов подчеркнул, что результат будет зависеть, в частности, от иммунологического статуса и генетического профиля человека, а также от наличия в его крови антител к прежним коронавирусным инфекциям.