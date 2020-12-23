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В Роспотребнадзоре оценили риск появления новых штаммов коронавируса при лечении

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Возможность формирования новых штаммов коронавируса зависит от того, как точно пациент выполняет рекомендации врачей и соблюдает сроки приема препаратов. Так риск их появления оценил эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов, передает РИА Новости.

Горелов указал, что мутация микроорганизмов под воздействием препаратов хорошо известна. Вирусы вырабатывают устойчивость к лекарствам, но это не означает, что штаммы становятся очень заразными и более распространенными, подчеркнул специалист.

Эпидемиолог отметил, что появление устойчивых к терапии штаммов коронавируса будет означать снижение эффективности уже существующих препаратов и приведет к разработке новых лекарств.

Таким образом Горелов ответил на слова профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, которая ранее перечислила причины появления штаммов. По ее словам, коронавирус эволюционирует быстрее за счет методов лечения, в том числе при помощи плазмы. Баранова объяснила, что если человек болеет давно и тяжело, в его организме существует больше одной разновидности вируса SARS-CoV-2. Плазма уберет те из них, которые связываются с антителами, и оставит прочие, за счет чего произойдет направленная эволюция вируса.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил о появлении нового штамма коронавируса на территории страны, который легче передается от человека человеку. Более 20 государств частично или полностью прекратили авиасообщение с Великобританией. Россия с 22 декабря приостановила пассажирские перевозки на неделю.

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