Биолог рассказала о причинах появления новых штаммов коронавируса

Биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что приводит к появлению новых штаммов коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, британские ученые обратили внимание на признаки того, что новый штамм возник в результате эволюции «внутри одного хозяина». Баранова отметила, что долгое носительство коронавируса наблюдается при состоянии иммуносупрессии, то есть подавленного иммунитета. В случае с ВИЧ или при трансплантации органов медики проводят иммуносупрессивную терапию. В результате человек легче переносит заболевание, однако вирус остается в организме дольше. Это и приводит к появлению новых штаммов.

Биолог также отметила, что методы лечения COVID-19 помогают вирусу эволюционировать быстрее. Она привела в пример применение конвалесцентной плазмы, в которой содержится большое количество специфических антител, убивающих вирус. «В организме человека, который болеет давно и тяжело, часто существует больше, чем одна разновидность вируса SARS-CoV-2. Плазма уберет те вирусы, которые связываются с антителами, и оставит остальные. Произойдет направленная эволюция вируса», — сказала Баранова.

Кроме того, причиной эволюции вируса и появления новых штаммов является применение веществ, которые нарушают работу вирусной полимеразы. По словам Барановой, к таким веществам относится фавипиравир.

Ранее Баранова рассказала, что новые штаммы коронавируса, которые возникают в результате лечения пациентов, как это, вероятно, произошло в Великобритании, могут появляться в разных странах, в том числе и в России. Биолог отметила, что мутации — это нормальный процесс эволюции вируса.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил о появлении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 на территории страны. Мутировавшая форма распространяется быстрее, чем исходная, и легче передается от человека к человеку. Более 20 государств частично или полностью прекратили авиасообщение с Великобританией. Россия с 22 декабря приостановила пассажирские перевозки на неделю.