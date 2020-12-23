Эпидемиолог оценил заразность нового штамма коронавируса

Греческий врач-эпидемиолог, доцент медицинской кафедры Афинского университета имени Каподистрии Гикас Майоркинис оценил заразность нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист указал на главную гипотезу, согласно которой, новый штамм более заразный. По мнению врача, если она подтвердится, это не меняет имеющегося плана по борьбе с коронавирусом, в частности, вакцинации.

Вместе с тем Майоркинис указал, что в Великобритании наблюдаются признаки третьей волны эпидемии. За несколько дней в стране было зарегистрировано более 30 тысяч новых заражений. При этом врач предположил, что уровень смертности в Соединенном Королевстве стабилизировался на уровне 500 смертей в день.

Что касается Греции, то там заболеваемость снижается медленнее, чем был рост в начале ноября. Ученый пришел к выводу, что эпидемиологическая ситуация может резко ухудшиться за короткий срок, из-за чего Рождество приходится в этом году праздновать не так, как обычно.

Новая форма коронавируса получила широкое распространение в Великобритании и быстро вытесняет предыдущую разновидность. Мутировавший вирус также обнаружили у пациентов в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии.

Хотя мутация может делать патоген более заразным, пока нет доказательств, что она облегчает передачу SARS-CoV-2 или делает вирус более опасным. Несмотря на это, ограничения на въезд из Великобритании ввели в большей части европейских стран: например, в Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии и Франции.