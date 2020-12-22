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Главврач больницы в Коммунарке предупредил о третьей волне коронавируса

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Денис Проценко
Денис Проценко
Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Мир и Россию ждет третья волна коронавируса, как это было раньше с другими вирусными эпидемиями. Об этом предупредил главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью «Российской газете».

Он отметил, что свой вывод он сделал в ходе «трезвого исторического анализа». «У нас же не первая атака вируса на человечество. Давайте окунемся в историю наших взаимоотношений с вирусными эпидемиями. Например, вспомним испанку. Или азиатский грипп в 1962 году. Потом свиной, птичий грипп», — сказал медик.

Проценко добавил, что все эти пандемии протекали в три волны с сезонными вспышками весной и осенью.

Ранее Денис Проценко говорил, что третья волна COVID-19 в России начнется примерно в марте и будет слабее предыдущих. Он предположил, что эпидемия может закончится в районе июня, если весной появится эффективная вакцина.

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