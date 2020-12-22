Доктор Комаровский назвал способ защиты от нового штамма коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал способ защиты от нового штамма коронавируса. Запись доступна на YouTube-канале специалиста.

По его словам, для этого достаточно соблюдать уже имеющиеся предписания. Он отметил, что сама информация о том, что новый штамм на 70 процентов заразнее известных ранее коронавирусов, нуждается в подтверждении.

«Что надо сделать, чтобы уменьшить вероятность вдохнуть большое количество вирусов: использовать маски, держаться подальше от людей, не находиться в помещениях, где много народу и мало кислорода, то есть где нет вентиляции воздуха», — сказал Комаровский.

Ранее официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что пока нет данных о влиянии нового варианта коронавируса на смертность, поэтому оценить его опасность нельзя. Она призвала страны оценить риск завоза штамма из-за рубежа.

Минздрав Великобритании объявил об обнаружении нового штамма коронавируса 14 декабря, позднее такую же мутацию обнаружили в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. Более 20 государств частично или полностью прекратили авиасообщение с Великобританией. Россия с 22 декабря приостановила пассажирские перевозки на неделю.