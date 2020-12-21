ВОЗ призвала страны оценить риск завоза нового штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала оценить риск завоза нового штамма коронавируса, который обнаружили в Великобритании, заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович. Ее слова передает RT.

На основании полученных данных также необходимо принять решение об авиасообщении, добавила она.

Вуйнович заметила, что нет доказательств влияния нового варианта коронавируса на смертность, поэтому оценить его опасность пока нельзя.

О появлении нового штамма коронавируса 14 декабря заявил министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок. Мутировавший вирус характеризуется быстрым распространением, а также легче передается от человека к человеку, а значит — более заразен. Его также обнаружили у пациентов в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. По словам специалистов, пока нельзя говорить о его большей опасности и снижении восприимчивости к вакцинам.

Авиасообщение с Великобританией прекратили более 20 стран мира.