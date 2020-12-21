Минздрав России отреагировал на появление нового штамма коронавируса

Российские специалисты контактируют с иностранными коллегами для изучения нового штамма коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России, передает ТАСС.

Так в министерстве отреагировали на информацию о появлении в Великобритании мутировавшего варианта коронавируса, который легче передается от человека человеку и более заразен.

В Минздраве уточнили, что специалисты в том числе находятся на связи с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что пока нет данных о влиянии нового варианта коронавируса на смертность, поэтому оценить его опасность нельзя. Она призвала страны оценить риск завоза штамма из-за рубежа.

Минздрав Великобритании объявил об обнаружении нового штамма коронавируса 14 декабря, позднее такую же мутацию обнаружили в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. Более 20 государств частично или полностью прекратили авиасообщение с Великобританией. Россия с 22 декабря приостановит пассажирские перевозки на неделю.