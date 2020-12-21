Биолог рассказала о возможном появлении новых штаммов COVID-19 в России

Новые штаммы коронавируса, которые возникают в результате лечения пациентов, как это, вероятно, произошло в Великобритании, могут появляться в разных странах, в том числе и в России. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«В результате лечения можно ожидать появления других мутаций, совершенно независимых от английского варианта. Если все страны закроют границу с Англией, это ничего не изменит. Новые мутации все равно появятся. Может, они уже существуют в том же Владивостоке или в Липецке», — сказала она, подчеркнув, что закрытие границ с Великобританией не может повлиять на ситуацию.

Биолог отметила, что мутации — это нормальный процесс эволюции вируса. По ее мнению, в Великобритании, скорее всего, вирус мутировал у человека с иммуносупрессией (угнетение иммунитета — прим. «Ленты.ру»), либо у людей, у которых вирус подвергался факторам дополнительного отбора в тканях.

«Думаю, может, даже и хорошо, что появился этот штамм. Бессимптомных станет больше, тяжелых пациентов — меньше», — заключила биолог.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил о появлении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 на территории страны. Мутировавшая форма распространяется быстрее, чем исходная, и легче передается от человека к человеку. Многие страны уже закрыли транспортное сообщение с островным государством. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин призвал российские власти также быстрее принять решение о прекращении авиасообщения с Великобританией.