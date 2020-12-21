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Вирусолог оценил эффективность вакцин против нового штамма коронавируса

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Существующие вакцины от COVID-19 будут эффективны в том числе против нового штамма коронавируса, который распространился в Великобритании. Такую оценку в беседе с URA.RU дал профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Новая модификация вируса связана с его заразностью, при этом антигенная структура не поменялась. Если никаких изменений этитопов (часть макромолекулы антигена) в белке шипа не произошло, то антитела смогут по-прежнему атаковать их.

Вирусолог предположил, что штамм из Великобритании может представлять опасность для россиян, поэтому желательно закрыть авиасообщение с этой страной. Ранее с аналогичным предложением выступил профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко. Он отметил, что подобные ограничения в комплексе с другими мерами приводят к хорошим результатам.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 на территории страны. Мутировавшая форма распространяется быстрее, чем исходная, и легче передается от человека к человеку. Многие страны уже закрыли транспортное сообщение с островным государством.

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