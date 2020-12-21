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Иммунолог раскрыл истинную опасность нового штамма коронавируса

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Новый штамм коронавируса, впервые зарегистрированный в Великобритании, не представляет катастрофической угрозы для человечества. Истинную опасность мутации раскрыл врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире радиостанции «Комсомольская Правда».

Он напомнил, что коронавирус постоянно изменяется — такова особенность всех микроорганизмов, заложенная у них в геноме. Патогены быстро приспосабливаются к изменяющимся условиях, и если мутация оказывается полезной для выживаемости, то она начинает накапливаться в популяции — в итоге мутировавший вирус заменяет «устаревшую модель».

По словам врача, специалисты регулярно отслеживают эти изменения. К настоящему моменту выявлены тысячи мутации коронавируса, однако ни одна из них еще не привела «ни к чему особенно страшному».

Согласно данным британцев, новый штамм на 70 процентов более заразный, чем обычный. «Один больной корью, например, способен заразить 18 человек — это один из самых высоких показателей у инфекционных болезней. А больной коронавирусом до сих пор инфицировал 1-1,5 человека в своем окружении. Даже если увеличить этот показатель на 70 процентов, получается максимум 2,5», — посчитал Жемчугов.

Он предположил, что власти Великобритании ввели срочные ограничения, так как опасаются обрушения системы здравоохранения в рождественские праздники из-за роста заболеваемости. Такой коллапс в свою очередь ударит по правительству, отметил врач.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране выявлен новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. Позднее в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии обнаружили ту же мутацию инфекции. Специалисты напомнили, что говорить о его большей опасности пока нельзя. Кроме того, нет никаких доказательств того, что мутация вируса по-другому реагирует на вакцину.

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