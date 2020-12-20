Эпидемиолог объяснил эффективность вакцин от нового штамма коронавируса

Вакцины от коронавируса так же воздействуют на новый штамм инфекции, как и на остальные. Так действие препарата оценил глава отдела предупреждения заболеваний министерства здравоохранения Италии Джованни Рецца, его цитирует РИА Новости.

«Новый вариант SARS-CoV-2, который встречается сейчас в Лондоне и на юго-востоке Великобритании, имеет мутации белка на поверхности вируса, так называемом spike (шипе — прим. "Ленты.ру"). Хотя существуют гипотезы о том, что эти мутации могут увеличить переносимость вируса, они, по-видимому, не меняют ни его клинической агрессивности, ни его ответа на вакцину», — объяснил он.

Ранее немецкий эпидемиолог Карл Лаутербах рассказал о следствиях новой мутации COVID-19. Прежде всего, она может привести к более высоким рискам заражения, а также к возникновению более опасных вариантов инфекции.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране выявлен новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен.