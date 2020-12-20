Вирусолог предупредил об опасности нового штамма коронавируса для россиян

Российский ученый и профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского, доктор биологических наук Алексей Аграновский предупредил в беседе с URA.RU, что новый штамм коронавируса из Великобритании может представлять опасность для россиян.

По мнению специалиста, России стоит прекратить авиасообщение с Великобританией из-за более заразной разновидности коронавируса. Как считает вирусолог, даже несмотря на меры безопасности, которые сейчас существуют, коронавирус может попасть в Россию. «Сейчас даже Шотландия отгораживается от островной Англии», — подчеркнул он.

Вирусолог указал, что в этой ситуации есть один положительный момент— вероятнее всего, существующие вакцины будут эффективны против новой модификации коронавируса.

Ранее профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко посоветовал российским властям приостановить авиасообщение с Великобританий из-за распространения нового типа коронавируса в стране. Он также подчеркнул, что введенные весной ограничения показали, что прекращение или сокращение авиасообщения вместе с другими мерами приводит к «хорошему эффекту».

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что в стране выявлен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен.