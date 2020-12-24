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Матвиенко назвала антиутопией идею о спецпаспортах для привитых от коронавируса

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Фото: пресс-служба Совета Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала антиутопией идею о специальных паспортах для привитых от коронавируса россиян. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 24 декабря.

По ее словам, введение специальных документов для обладателей антител к COVID-19 не планируется.

В конце ноября в комитете Госдумы по охране здоровья высказались против введения так называемых «ковидных паспортов». Член комитета Александр Петров назвал подобную меру абсурдной с точки зрения медицины, так как у одних иммунитет может сохраняться несколько месяцев, а у других его хватит всего на месяц. По его мнению, действенной заменой такого «паспорта» может стать свежая справка о наличии антител.

22 ноября газета The Sunday Times сообщила, что власти Великобритании задумались о введении специального документа для тех, кто вакцинировался от коронавируса. Документ призвал обеспечить его обладателям право более свободно передвигаться по стране.

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