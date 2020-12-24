В России выявили 29 935 новых случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на рекордные 29 935 человек, общее количество инфицированных достигло 2 963 688. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

29 935 случаев коронавируса выявили в России за сутки

Больше всего случаев выявлено в Москве (8203 случая), Санкт-Петербурге (3756 случаев) и Московской области (1538 случаев). Меньше всего — в Чукотском и Ненецком автономных округах (по 7 и 3 случая соответственно).

Число летальных исходов составило 635, с начала пандемии умерли 53 096 пациентов.

Число выздоровевших увеличилось за сутки на 26 890, всего вылечились 2 370 857 человек.