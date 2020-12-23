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Врач назвал сроки третьего всплеска коронавируса в России

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Третий всплеск и новая волна коронавируса в России ожидается в конце февраля — начале марта. Такие сроки назвал врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, передает «Вечерняя Москва».

По словам медика, во время 10-дневных каникул многие россияне будут пренебрегать соблюдением требований. В конце января, через 14 дней после праздников, заболеваемость пойдет вверх, а в начале весны наступит третья волна. Кондрахин указал, что ситуация усугубится праздниками 23 февраля и 8 марта.

Врач добавил, что в Москве проживает много людей из регионов, которые посетят родные города в праздники, а затем вернутся обратно. Кроме того, некоторые, несмотря на предписания, отправятся за границу, что так же повлияет на распространение инфекции.

При этом Кондрахин считает, что третья волна не приведет к росту летальности, но увеличит нагрузку на систему здравоохранения из-за «перехлеста двух всплесков заболеваемости».

Ранее руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров заявил, что в России возможна третья волна коронавируса, но с более медленным распространением инфекции. Вероятность третьей волны допускает и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко — предыдущие эпидемии, по его словам, протекали в три волны, а также были связаны с сезонными вспышками весной и осенью.


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