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Проценко назвал срок наступления осложнений при COVID-19

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Денис Проценко
Денис Проценко
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Осложнения при коронавирусе наступают на седьмой-десятый день с начала болезни. Такой срок назвал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью «Российской газете».

«Происходит это чаще всего дома, а на седьмые-восьмые сутки при ухудшении состояния пациенты поступают к нам в стационар», — сказал он.

Проценко также добавил, что весь мир ждет третья волна коронавируса, как это было раньше с другими вирусными эпидемиями. Все предыдущие эпидемии, по его словам, протекали в три волны, так или иначе были связаны с сезонными вспышками весной и осенью.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что стабилизация ситуации с коронавирусом в России остается хрупкой. По ее словам, баланс зависит от необходимости соблюдения противоэпидемических требований и тщательности следования им в субъектах федерации.

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