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Проценко назвал фактор стопроцентной смертности при COVID-19

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Денис Проценко
Денис Проценко
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

При сильном поражении легких из-за COVID-19 отсутствие ИВЛ может становиться фактором, в 100 процентах случаев приводящим к летальному исходу. Об этом заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Его цитирует «Российская газета».

«Летальность [при COVID-19] достаточно высокая, но она была бы стопроцентной у таких пациентов, если бы не искусственная вентиляция легких», — сказал он. Врач также отметил, что при здоровых легких к ИВЛ никто подключать не станет.

По словам Проценко, пациентов с коронавирусом госпитализируют, когда у них развивается синдром острой дыхательной недостаточности. Сатурацию, сказал специалист, помогает восстановить кислородная поддержка с помощью лицевой маски.

Если данная процедура не помогает, пациента переводят в отделение реанимации, где есть целый комплекс мер ведения пациента, например, переворот на живот для улучшения оксигенации или высокопоточный кислород.

Ранее Проценко заявил, что пик проблем со здоровьем у носителей коронавирусной инфекции приходится на 7-10-е сутки заболевания.

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