Врач рассказала о масштабах третьей волны коронавируса в России

Масштабы третьей волны коронавируса будут зависеть от размеров коллективного иммунитета россиян. Об этом рассказала врач-биофизик, ведущий специалист проекта «Вакцина.ру» Нелли Соседова в эфире радио Sputnik.

«Будет всплеск заболеваемости больше или меньше, чем сейчас, зависит, безусловно, от вакцинации: сколько мы успеем привить. А также от того, сколько человек к этому моменту переболеют. Это так называемая иммунная прослойка», — заявила врач.

По ее словам, чем ближе коллективный иммунитет приблизится к отметке в 60 процентов, тем меньше будет всплеск заболеваемости во время третьей волны.

Кроме того, Соседова отметила, что, поскольку коронавирус относится к группе острых респираторных вирусных инфекций, сезонность — одна из основных его характеристик. «Поэтому, конечно, весной будет всплеск заболеваемости. С точки зрения статистики, это всегда февраль-апрель», — сказала врач.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Проценко заявил, что весь мир ждет третья волна коронавируса, как это было раньше с другими вирусными эпидемиями. Все предыдущие эпидемии, по его словам, протекали в три волны, так или иначе были связаны с сезонными вспышками весной и осенью.