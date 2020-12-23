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В России допустили третью волну коронавируса

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В России третья волна пандемии коронавируса возможна, только инфекция будет распространяться медленнее. Об этом заявил руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров, передает РИА Новости.

«То, что у нас процентный прирост за лето не опустился ниже значения 0,5 процента, говорит о том, что у нас возможно и сейчас не опустится. (...) В этой ситуации, (...) когда есть люди, которые заболевают заново, то вполне может быть. Хотя темпы, наверняка, если будет третья волна, они будут медленнее», — отметил ученый, подчеркнув, вероятность третьей волны допускает и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Ранее Проценко заявил, что весь мир ждет третья волна коронавируса, как это было раньше с другими вирусными эпидемиями. Все предыдущие эпидемии, по его словам, протекали в три волны, так или иначе были связаны с сезонными вспышками весной и осенью.

По последним данным, в России коронавирусом заразился каждый пятидесятый человек, в мире — каждый сотый. За последние сутки выявили 27 250 случаев заражения коронавирусом среди россиян.

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