Коронавирусом заразился каждый пятидесятый россиянин

В России каждый пятидесятый заразился коронавирусом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные оперштаба и Росстата.

Так, по состоянию на 23 декабря COVID-19 диагностировали у 2 933 753 человек, что составляет два процента от численности населения страны (по оценкам Росстата, в России проживает 146 748 600 человек).

За последние сутки выявили 27 250 случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев — 5652 — зафиксировано в Москве. Следом идут Санкт-Петербург (3749 случаев) и Московская область (1540 случаев).

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился каждый сотый житель Земли заразился коронавирусом. Общее число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 77,95 миллиона. Таким образом, доля заразившихся составляет более одного процента населения планеты. Согласно данным Фонда ООН в области народонаселения по состоянию на середину года, население оценивается в 7,795 миллиарда человек.