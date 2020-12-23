Каждый сотый житель Земли заразился коронавирусом. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает ТАСС на основе данных властей, экспертов и СМИ.

Общее число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 77,95 миллиона человек. Таким образом, доля заразившихся составляет более одного процента населения планеты. Согласно данным Фонда ООН в области народонаселения по состоянию на середину года, население оценивается в 7,795 миллиарда человек.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 77 955 749 случаев заражения коронавирусом. На первом месте по числу зараженных остаются США (18,21 миллиона), затем идут Индия (10,07 миллиона), Бразилия (7,31 миллиона) и Россия (2,87 миллиона). Замыкает пятерку стране Франция с 2,54 миллионами случаев коронавируса.

Ранее эквадорские ученые обнаружили новые разновидности коронавируса, одна из которых могла повлиять на рост числа заболеваний в стране. Перед этим в Дании выявили менее чувствительную к вакцине мутацию коронавируса N439K. Ни одна мутация не связана с обнаруженной ранее в Великобритании, а позднее в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии.