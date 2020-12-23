Байден предрек тяжелый период борьбы с пандемией в США

Избранный президент США Джо Байден предрек тяжелый период борьбы с пандемией коронавируса в США в ходе пресс-конференции в Уилмингтоне, штат Делавэр. Об этом сообщает ТАСС.

Политик отметил, что несмотря на начавшуюся в Соединенных Штатах вакцинацию населения, «люди продолжат заражаться и умирать» от последствий вызываемого вирусом заболевания. «Простая правда заключается в том, что наиболее тяжелые дни в нашей борьбе с COVID-19 еще впереди», — сказал он.

Демократ добавил, что в борьбе с кризисом нельзя терять ни секунды. По словам Байдена, его администрация приступит к выполнению своих задач в первый же день после инаугурации, которая состоится 20 января.

Ранее Байден рассказал, что планирует сделать в свои первые 100 дней в качестве главы Белого дома. Политик пообещал оказать «незамедлительную помощь» властям штатов, затронутых эпидемией коронавируса. В частности, он рассказал о необходимости помочь наиболее пострадавшим от пандемии сообществам, включая сообщества меньшинств, и «предоставить им такую ​​помощь, чтобы люди оставались на плаву». При этом политик не стал раскрывать, как именно он планирует добиться этого, учитывая нежелание Конгресса договариваться с Белым домом по этому вопросу.