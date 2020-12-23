В России выявили 27 250 новых случаев коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 27 250 человек. Общее количество инфицированных достигло 2 933 753, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в среду, 23 декабря.

По данным оперштаба, заразившиеся есть во всех регионах страны. Больше всего случаев — 5652 — зафиксировано в Москве. Следом идут Санкт-Петербург (3749 случаев) и Московская область (1540 случаев). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском и Ненецком автономных округах (1 и 3 случая соответственно.

Также за последние 24 часа в России зарегистрировано 549 смертей пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 52 461 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 24 447. Всего с начала пандемии выздоровели 2 343 967 пациентов.