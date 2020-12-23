Врачи назвали способы по избавлению от коронавируса на новогодних подарках. Опрошенные РИА Новости специалисты рассказали, какие игрушки и новогодние аксессуары могут стать переносчиками Sars-CoV-2.

Они призвали при выборе подарка быть в маске и перчатках и предупредили, что дольше всего вирус может оставаться на изделиях из пластика и нержавеющей стали.

«Вирус Sars-CoV-2, который становится причиной болезни COVID-19, может жить на деньгах, на картонных поверхностях он сохраняется до 24 часов, а на пластиковых и металлических — до трех дней», — рассказала врач-эпидемиолог Ольга Ненастина. Внушительный перечень игрушек, подарков и новогодних «безделушек» может стать переносчиком опасного вируса.

Ненастина подчеркнула, что бактерии часто процветают в теплой влажной среде, создаваемой одеждой и постельным бельем. Однако коронавирус дольше живет на твердых поверхностях, таких как пластик и нержавеющая сталь. При выборе подарков в торговых центрах эпидемиолог призвала обязательно быть в маске и одноразовых перчатках.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов посоветовал по приходе домой обработать купленные вещи дезинфицирующим средством. «Если какие-то подарки, я думаю, что проще их вынести на балкон на какое-то время, а если овощи и фрукты — просто хорошо помыть проточной водой», — сказал Жемчугов.

Ранее россияне поделились ожиданиями от 2021 года. Каждый десятый россиянин в 2021 году ожидает ухудшения ситуации, при этом более половины жителей страны надеются, что следующий год будет лучше текущего.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что новый штамм коронавируса будет распространяться более интенсивно, но при этом мутация не повлияет на его агрессивность.