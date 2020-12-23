Россияне поделились ожиданиями от 2021 года

Каждый десятый россиянин в 2021 году ожидает ухудшения ситуации, при этом более половины жителей страны надеются, что следующий год будет лучше текущего. Об этом свидетельствуют данные исследования банка «ФК Открытие», сообщает РИА Новости.

Согласно результатам опроса, 53 процента россиян надеются, что следующий год для них будет лучше 2020-го. Еще 35 процентов респондентов полагают, что в следующем году ничего не изменится. И только 12 процентов опрошенных предполагают, что 2021 год будет хуже, чем нынешний.

Россияне также поделились своими ожиданиями относительно пандемии коронавируса. Около трети из них полагают, что она завершится к лету. Остальные выразили уверенность, страна проживет с ограничениями из-за COVID-19 весь следующий год.

Кроме того, жители страны высказались о своих экономических ожиданиях. В сохранении своих доходов на нынешнем уровне уверена четверть респондентов. Опасается их снижения половина опрошенных россиян. Еще 17 процентов ожидают медленного и незначительного роста доходов.

Вместе с тем участники опроса продемонстрировали сдержанный оптимизм относительно ставок по кредитам и вкладам. 29 процентов считают, что они останутся на уровне 2020 года. 26 процентов полагают, что ставки по обоим финансовым продуктам вырастут. Еще 29 процентов прогнозируют их увеличение.

Опрос проводился 14-21 декабря, в нем приняли участие 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет из городов с численностью населения более 100 тысяч человек.

Ранее россияне в ходе опроса ВЦИОМ назвали самые желанные подарки на Новый год и рассказали, что планируют дарить близким. Так, 13 процентов опрошенных мечтают получить в подарок путевку на отдых. 12 процентов хотят, чтобы им подарили деньги. Десять процентов не против нового мобильного телефона, а девять процентов будут рады получить конфеты, спиртные напитки и деликатесы. В то же время 27 процентов россиян планируют подарить своим близким упомянутые сладости, алкоголь и другие лакомства.