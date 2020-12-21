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Россиянам назвали способы справиться с предновогодней тревогой

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Фото: Anthony Tran / Unsplash

В конце года некоторые часто сталкиваются с синдромом предновогодней тревоги, который возникает при попытках упорядочить планы и успеть завершить все дела. Способы справиться с этим состоянием назвал кандидат психологических наук, доцент, клинический психолог высшей категории Алексей Мелехин, передают «Аргументы и Факты».

Мелехин рекомендовал «притормозить» и в первую очередь определить пять самых главных вещей, которые надо успеть до Нового года. Он указал, что первая пришедшая на ум мысль и будет самой важной. «При этом [надо] задать себе задачу, что на все про все у нас осталось заряда внутренних батареек на 20 процентов», — сказал специалист.

Чтобы избежать выгорания перед Новым годом, надо убрать планирование и не пытаться вписать себя в определенность, считает Мелехин. В противном случае человек станет раздражительным и обидчивым, будет на все реагировать очень болезненно.

Психолог предложил отпраздновать Новый год способом, отличающимся от предыдущих. Например, вместо выбора подарков подарить близким деньги, чтобы они сами купили, что им нужно, либо провести пикник на полу вместо традиционного застолья. Мелехин рекомендовал дать членам семьи свободу отметить праздник так, как хочется им, чтобы празднование не стало натужным.

Мелехин также рекомендовал отказаться от слов «праздновать» и «провожать», а также отсеять информационный мусор и избегать и хороших, и плохих оценок, особенно в свой адрес.

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