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В Кремле заявили о тревоге и пессимизме в обществе из-за пандемии

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Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В Кремле фиксируют тревогу и пессимизм в обществе на фоне пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 25 ноября.

Песков подчеркнул, что меры и федерального центра, и регионов позволяют не допустить коллапса системы здравоохранения. По его словам, это также позволяет «достаточно оперативно и эффективно ликвидировать какие-то узкие моменты, проблемные моменты, которые случаются то в этом, то в том регионе».

В России за последние сутки коронавирус выявлен еще у 23 675 человек в 85 регионах. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (4685), Петербурге (3421), Подмосковье (1005). Всего за время эпидемии в стране заразились 2 162 503 жителя.

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