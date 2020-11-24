Россия
 
Последние новости
В Петербурге мужчина захватил в заложники детей
Избитый Прилучный подаст заявление в полицию и расскажет о произошедшем на ТВ
Роспотребнадзор оценил опасность мутаций коронавируса в России
В России не нашли случаев повторного заражения коронавирусом
Европе предсказали проблемы из-за долгов
Лукашенко анонсировал закон о запрете героизации нацизма
Названа стоимость российской вакцины для зарубежных рынков
Россиянин разгромил подъезд и запугал соседей
Школьница узнала о своей беременности за три дня до родов
Жириновский предсказал роспуск Пенсионного фонда
Новости партнеров
Прослушать новость

Роспотребнадзор призвал не нагнетать ситуацию с коронавирусом в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Ситуацию с коронавирусом в России не стоит нагнетать. С таким призывом выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

Попова добавила, что расслабляться тоже не надо. Она призвала соблюдать эпидемиологические меры, введенные для борьбы с инфекцией.

Ранее глава Роспотребнадзора допустила, что коронавирус, скорее всего, будет возвращаться каждый год. По словам Поповой, особенно активной инфекция будет в холодное время года, потому что ее сезонность становится все более выраженной.

За последние сутки в России зарегистрировано 24 326 новых заражений, 23 226 выздоровления и 491 смерть. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с 1 октября суточный прирост заражений вырос в 2,8 раза. 1 октября показатель составлял 6,1, а 23 ноября — 17,1.

С начала пандемии выявлено 2 138 828 случаев коронавируса в 85 регионах, 1 634 671 выздоровление и 37 031 летальный исход.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России выявили более 24 тысяч новых случаев коронавируса
Суточный прирост заражений коронавирусом увеличился почти в три раза в России
Роспотребнадзор допустил ежегодное возвращение коронавируса