Роспотребнадзор призвал не нагнетать ситуацию с коронавирусом в России

Ситуацию с коронавирусом в России не стоит нагнетать. С таким призывом выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

Попова добавила, что расслабляться тоже не надо. Она призвала соблюдать эпидемиологические меры, введенные для борьбы с инфекцией.

Ранее глава Роспотребнадзора допустила, что коронавирус, скорее всего, будет возвращаться каждый год. По словам Поповой, особенно активной инфекция будет в холодное время года, потому что ее сезонность становится все более выраженной.

За последние сутки в России зарегистрировано 24 326 новых заражений, 23 226 выздоровления и 491 смерть. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с 1 октября суточный прирост заражений вырос в 2,8 раза. 1 октября показатель составлял 6,1, а 23 ноября — 17,1.

С начала пандемии выявлено 2 138 828 случаев коронавируса в 85 регионах, 1 634 671 выздоровление и 37 031 летальный исход.