Суточный прирост заражений коронавирусом увеличился почти в три раза в России

Суточный показатель прироста случаев коронавируса увеличился почти в три раза с 1 октября. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости во вторник, 24 ноября.

По ее словам, 1 октября этот показатель составлял 6,1, тогда как 23 ноября — 17,1. Таким образом, суточный прирост увеличился в 2,8 раза.

Ранее Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России усложняется. Она подчеркнула, что заболеваемость на 100 тысяч человек превышает российский уровень в 32 регионах страны.

23 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала субъекты с самой тяжелой обстановкой по COVID-19. По ее словам, ситуация складывается по-разному в зависимости от региона.