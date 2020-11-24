Голикова сообщила о регионах с почти заполненными койками под COVID-19

В шести регионах России заняты почти все койки под COVID-19 — их заполненность превышает 90 процентов. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

По словам Голиковой, всего в стране развернуто более 274 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, из них занято 78,2 процента.

18 ноября на совещании с президентом России Владимиром Путиным Голикова доложила, что в трех субъектах складывается критическая ситуация с койками — в Чувашии, Орловской области и Севастополе их занятость превышала 95 процентов. В еще семи регионах занятость составляла более 90 процентов: тогда Голикова назвала Коми, Мордовию, а также Ивановскую, Пензенскую, Самарскую, Иркутскую и Омскую области.