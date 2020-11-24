В Роспотребнадзоре раскрыли самые частые симптомы коронавируса

Самые частые симптомы коронавируса — это повышение температуры и кашель. Такие признаки в разговоре с ТАСС раскрыла заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она отметила, что при инфицировании температура тела повышается у 78 процентов пациентов, а кашель встречается у 57 процентов граждан. При этом эти признаки болезни характерны как для легкого, так и для тяжелого течения коронавируса. У более половины пациентов температура не поднимается выше 38 градусов.

Другие распространенные проявления COVID-19 — боли в мышцах и суставах, головная боль и слабость. Они наблюдаются у 15-40 процентов заразившихся.

Диарея, тошнота и рвота при коронавирусе встречаются примерно в 20 процентах случаев и чаще, чем при других ОРВИ, так как на клетках слизистой оболочки кишечника находятся рецепторы фермента АПФ2 (ангиотензинпревращающий фермент 2), добавила эксперт. В редких случаях отмечаются ринорея, заложенность носа, ушей, першение в горле и конъюнктивит.

Также у пациентов иногда могут возникать тромбоэмболические нарушения, неврологические расстройства и поражение почек. Некоторые зараженные жалуются на сыпь, однако это может быть связано с воздействием лекарственных препаратов или обострением другой патологии, подчеркнула Пшеничная.

Для россиян, которые переносят COVID-19 в тяжелой форме, характерны появление одышки и нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, заключила она.

Ранее Пшеничная обозначила средний срок потери обоняния при коронавирусе. По ее словам, зараженные коронавирусом россияне в среднем теряют способность чувствовать запахи и вкусы на восемь дней. Этот симптом фиксируется в 87 процентах случаев инфицирования и чаще встречается у женщин.

В России за последние сутки впервые выявили более 25 тысяч случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране зарегистрировано 2 114 502 случая коронавируса, 36 540 летальных исходов и 1 611 445 выздоровлений.